Депутат Рады Юрий Бойко предложил переизбрать парламент Украины

Депутат Рады Юрий Бойко от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвал переизбрать украинский парламент. Он сделал соответствующее заявление во время эфира на одном из телеканалов.

ОПЗЖ сделает все для этого переизбрания, заявил украинский политик. Он подчеркнул, что его фракция не видит смысла в нынешнем парламенте.

По словам Бойко, орган власти стремительно теряет доверие из-за монобольшинства, «из-за всей этой команды», члены которой не обращают внимание на «нужных людей». Однако косвенно его партия становится участником «всех этих действий», подчеркнул парламентарий. Он также добавил, что у его фракции имеются механизмы для ускорения переизбрания парламента.