Корнилов: Украина продолжит изо всех сил вредить «Северному потоку – 2»

Киев делает все возможное чтобы помешать запуску в эксплуатацию нового российского газопровода «Северный поток – 2», но задержка сертификации проекта все же не является заслугой украинских властей.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, который прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что именно Киев совместно с партнерами якобы добился того, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» был отложен.

«Я бы не рискнул назвать это заслугой, — отметил по этому поводу Владимир Корнилов. — Но свою лепту в затягивание процесса с запуском газопровода Украина, конечно, внесла. Она приложила немало дипломатических усилий, чтобы все эти затяжки велись. Сейчас вообще внедрили свою структуру в комиссию по сертификации, пусть даже с правом совещательного голоса».

Также, напомнил эксперт, Украина давала советы Соединенным Штатам Америки о том, как при помощи разных санкций затянуть процедуру сертификации газопровода. И нет никаких сомнений в том, что Киев продолжит ожесточенную борьбу против «Северного потока – 2», и даже, если газопровод в конце концов начнет работать, России все равно нельзя будет расслабляться, предупреждает Корнилов.

«Я смею заверить: даже если предположить, что завтра "Северный поток — 2" заработает, да еще в полную меру, то и Польша, и Украина, и США будут делать все, чтобы создать проблему для работы этого потока и в любой момент его заблокировать», — заключил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что по оценке Соединенных Штатов Америки новый российский газопровод «Северный поток – 2», который напрямую по дну Балтийского моря связывает РФ и Германию в обход транзитных государств, может начать работу через два месяца.

Также сообщается, что Государственный департамент США объявил о введении новых санкционных мер против компаний, связанных со строительством и эксплуатацией «Северного потока – 2».