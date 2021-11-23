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Артист Сокуров защитил ректора СПбГИКиТ Евменова после казуса на конференции

Общество
Артист Сокуров защитил ректора СПбГИКиТ Евменова после казуса на конференции

Ректор СПбГИКиТ Александр Евменов должен остаться на своем посту. Соответствующим заявлением поделился народный артист России Александр Сокуров.

Во время фестиваля «ПитерКит» Сокуров в рамках видеоконференции нецензурно пожаловался, что на территории России при пандемии коронавирусной инфекции функционируют кинотеатры. Российское Министерство культуры заявило, что ректор покинет свою должность. В институте отметили, что увольнение не имеет связи с инцидентом, который произошел во время видеоконференции, передает ФАН.

В результате Сокуров призвал Министерство культуры не отстранять ректора. По словам народного артиста, Евменов должен сохранить свой пост еще на один срок. Артист в своем обращении попросил обратить внимание на «достижения в многолетней качественной работе» ректора. Сокуров также добавил, что еще один срок необходим для подготовки достойной замены.

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