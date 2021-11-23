Британский МИД обнародовал кредитное соглашение на 1,7 млрд фунтов для украинского флота

Британский МИД опубликовал контракт о предоставлении Киеву кредита на 1,7 млрд фунтов на финансировании соглашений о закупке оружия и строительства инфраструктуры флота.

В тексте документа сказано, что Лондон намерен предоставить кредитную помощь Киеву для реализации проектов, которые согласовали Великобритания и Украина. По условиям контракта, кредит будет использован для финансирования соглашений, подписанных поставщиками Британии. В рамках договоренности Украина также обязалась использовать минимум 50% товаров и услуг из Великобритании.

Авторы документа отметили, что решение приняли при учете необходимости обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, а также для защиты навигации гражданских кораблей и территориальных вод в Азовском и Черном морях.