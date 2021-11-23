Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Британский МИД обнародовал кредитное соглашение на 1,7 млрд фунтов для украинского флота

Политика
Британский МИД обнародовал кредитное соглашение на 1,7 млрд фунтов для украинского флота

Британский МИД опубликовал контракт о предоставлении Киеву кредита на 1,7 млрд фунтов на финансировании соглашений о закупке оружия и строительства инфраструктуры флота.

В тексте документа сказано, что Лондон намерен предоставить кредитную помощь Киеву для реализации проектов, которые согласовали Великобритания и Украина. По условиям контракта, кредит будет использован для финансирования соглашений, подписанных поставщиками Британии. В рамках договоренности Украина также обязалась использовать минимум 50% товаров и услуг из Великобритании.

Авторы документа отметили, что решение приняли при учете необходимости обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, а также для защиты навигации гражданских кораблей и территориальных вод в Азовском и Черном морях.

#великобритания #украина #кредит