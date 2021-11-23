Шарий объяснил украинцам, о чем была речь Зеленского в годовщину майдана

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к народу с поздравительной речью по случаю восьмой годовщины так называемого Евромайдана, допустил оговорку, которая, если украинцы последуют призывам главы государства, может привести к свержению власти.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал популярный украинский журналист, видеоблогер Анатолий Шарий, который указал соотечественникам, что президент открыто призвал их ничего не бояться, не быть рабами и всеми силами бороться с ним самим.

«По сути, в этом видео Зеленский призвал украинцев бороться, активнее бороться с ним и отстранить его, в конце концов, от власти. Не бояться и не быть рабами», — говорит Анатолий Шарий в своем блоге.

В частности, комментируя речь Зеленского, посвященную очередной годовщине начала «революции достоинства», Шарий отмечает, что украинский президент особый упор сделал на том, что главным достижением Майдана является «достоинство и свобода».

Таким образом, то, что для всех других народов давно стало обыденностью, украинцам преподносится как особый дар, иронично отмечает блогер, по словам которого Зеленский либо сморозил глупость, либо намеренно и осознанно унизил украинцев.

Pr Scr youtube.com / Анатолий Шарий

Также Анатолий Шарий обратил внимание на слова Зеленского о том, что, когда власть на слышит свой народ, тот может прибегать к любым мерам, чтобы быть услышанным.

«Он намекает вам, друзья, выходить бороться уже радикальными методами, — объясняет блогер. — Он же сам говорит: «Когда власть не слышит». А сам он вас слышит? Нет. Он призывает вас к сопротивлению. Это хорошо. Это видео надо распространять. Он открыто просит, чтобы украинцы его не забыли и наказали, за то, что он хотел лишить всех свободы. Он призывает снести и следующую власть, если начнут с ним договариваться о неприкосновенности».

Таким образом, расшифровал Шарий, Зеленский прямо призвал украинцев, снести действующую власть, сместить его самого с высшего государственного поста любыми способами.

Федеральное агентство новостей /

«Он прямо просит об этом. И если это оговорка (а так и есть), то она будет у него последней», — подчеркивает блогер.

Зеленский, напоминает Шарий, сам призвал украинский народ навсегда отбросить роль жертвы и не дать никому лишить себя достоинства и свободы. Эти слова гаранта Конституции, уверен журналист, можно воспринимать только как прямой призыв к оказанию сопротивления, даже, если кто-то из украинцев уже подвергся репрессиям СБУ. А ведь именно Службу безопасности Украины Зеленский использует для жесткого подавления любых проявлений свободы и инакомыслия в украинском обществе, напомнил Шарий.

Вся речь Зеленского, если прослушать ее внимательно, оказывается открытым призывом к борьбе с действующей властью и к ее свержению. А те, кто писал текст президенту, откровенно поиздевались над Владимиром Зеленским, серьезно его подставив при этом, уверен блогер.

Украинское общество, по его словам, находится сейчас в настолько раскаленном состоянии, что подобное-поздравление-призыв может легко подтолкнуть людей к массовому бунту и к новому майдану.