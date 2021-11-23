Вашингтон намерен ввести санкционный пакет в отношении связанных с «СП-2» компаний

Американское правительство вводит санкционный пакет в отношении двух кораблей и одной связанной с Россией компании, которые принимали участие в реализации трубопровода «Северный поток — 2». Соответствующей информацией поделился госсекретарь Энтони Блинкен.

В пресс-релизе сказано, что в отношении компании Transadria Ltd американские власти введут санкции. По словам Энтони Блинкена, корабль компании «Марлин» обозначат как собственность, которая подлежит блокировке. Второе судно американский госсекретарь не стал называть. По информации сайта Marinetraffic, «Марлин» является кораблем снабжения. Это судно ходит под российским флагом.

Газопровод «Северный поток — 2» протянулся от России до Германии через Балтийское море. Трубопровод состоит из двух ниток, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.