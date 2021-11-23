Постпред России при ООН: напряженности на российско-украинской границе нет

Напряженность на границе России с Украиной отсутствует, российские военные передвигаются на территории собственной страны. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя сообщил, что напряженность на российско-украинской границе приписывают те государства, которые полагают, что Москва должна держать собственных военных там, где они считают нужным. Дипломат поделился этой информацией во время беседы с ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 22 ноября во время разговора с представителями СМИ заявил, что Москва видит исходящую от западных государств информационную компанию, цель которой заключается в представлении России как угрозы процессу урегулирования на Украине. Песков отметил, что эта кампания может быть прикрытием для «агрессивных помыслов», которые могут иметь место в Киеве.