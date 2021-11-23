Дипломаты США проигнорировали вопрос о грядущих ЧП для американцев в России

Американское посольство порекомендовало гражданам США, живущим в России, готовиться к непредвиденным обстоятельствам и чрезвычайным ситуациям. Однако просьба журналиста «ПолитРоссии» Витора Буткевича прокомментировать данную ситуацию поставило дипломатов в тупик.

Как сообщило посольство США, американцам необходимо собрать все доступные проездные документы, а также иметь стратегию действий на случай непредвиденных обстоятельств. Поскольку в МИД России не смогли объяснить смысл данного сообщения, Буткевич направил письмо в адрес посольства США, передает «ПолитРоссия».

«Просим Вас объяснить смысл обращения посольства к гражданам США, живущим в РФ. Как его понимать? К каким чрезвычайным ситуациям и непредвиденным обстоятельствам должны готовиться американцы в России?» — следует из сообщения журналиста.

Однако, исходя из того, что американские дипломаты сообщение проигнорировали, можно сделать вывод, что данные вопросы оказались для них неудобными и поставили в тупик. При этом на повторный запрос редакции посольство отправило стандартный ответ с инструкциями для американских граждан в чужой стране.