Суд приговорил гендиректора ФГУП к девяти годам тюрьмы за взятку

Московский суд приговорил и.о. гендиректора Федерального медико-биологического агентства России Алексея Санникова к девяти годам тюрьмы за взятку в размере 5 млн рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Савеловский суд Москвы обязал Санникова выплатить штраф в размере 25 млн рублей. Кроме этого, и.о. гендиректора ФГУП лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах в течение десяти лет.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры приговорил Санникова к девяти годам лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Так, 27 марта 2019 года Санников получил взятку в размере 5 млн рублей от руководителя московской коммерческой организации. Предполагалось, что обвиняемый должен был беспрепятственно принимать работу по строительству детской поликлиники в Нижегородской области. Сразу после получения денег он был задержан.