Суд заключил под стражу экс-замначальника финансового департамента Росгвардии

Сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-замначальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова за взятки.

Копытова обвиняют в получении взяток в размере 10 млн рублей. Эти средства и кофемашину, по информации правоохранителей, заместитель начальника ФЭД Росгвардии получил два года назад от представителей поставщика формы для росгвардейцев «Спецвейснаб» за заключение с ней дополнительных соглашений примерно на 2 миллиарда рублей. Соответствующей информацией поделился «Коммерсантъ».

Сведения о коррупции вскрылись во время громкого расследования о якобы имевшем место завышении стоимости формы. При этом сами производители сообщили, что ее цена была даже ниже рыночных показателей, а компанию просто пытаются устранить с рынка как опасного конкурента.