Bloomberg: власти США могут распечатать стратегический резерв нефти 23 ноября

Американский лидер Джо Байден готовится сообщить о начале товарных интервенций из стратегического запаса нефти для снижения стоимости топлива в координации с еще несколькими государствами, сообщает издание Bloomberg.

По информации агентства, предложение, в результате которого на рынок попадет больше 35 миллионов баррелей нефти, может быть представлено уже во вторник, 22 ноября.Bloomberg поделился соответствующей информацией со ссылкой на нескольких информаторов, знакомых с этой инициативой.

Вашингтон могут поддержать такими же действиями Нью-Дели, Сеул и Токио, подчеркнуло издание. Над снижением стоимости топлива через товарные интервенции также работает Пекин. Агентство описало инициативу как «беспрецедентный шаг», который был предпринят потребителями нефти, после того как страны ОПЕК+ не стали обращать внимание на призывы США к увеличению поставок на мировой рынок.