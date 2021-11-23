Безпалько: Киев готовит закон, который де-факто выведет страну из Минских соглашений

Законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», внесенный на рассмотрение Верховной рады, предназначен для фактического выхода из Минских соглашений легализации разделения жителей Донбасса на несколько «сортов».

Об этом предупредил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя в разговоре с «Комсомольской правдой» украинский законопроект, авторы которого предлагают официально объявить Россию «одной из сторон конфликта в Донбассе».

«Это, конечно, выход Украины из Минских соглашений, но выход де-факто, а не де-юре. То есть Киев говорит: да, наш новый закон о "переходном периоде" полностью противоречит Минским соглашениям, но мы из них официально не выходим, поэтому нас обвинить в том, что мы провоцируем войну, нельзя», — объяснил политолог логику авторов законопроекта.

К тому же этот закон, если он будет принят, позволит совершенно легально разделить население Донбасса на людей разного сорта, ввести в регион карательные отряды и применять там самые разные репрессии, на какие только у Киева хватит фантазии.

facebook.com / Генеральный штаб ВСУ

При этом Богдан Безпалько высказал мнение, что законопроект о «переходном периоде» появился в Киеве не просто так, а по политическому заказу.

Украина, по словам эксперта, сама по себе не представляет ничего самостоятельного и мощного, и действует она не в своих интересах, а в интересах Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

«Зачем выходить из Минских соглашений, зачем принимать этот дурацкий закон о "переходном периоде"? Если сейчас Зеленский просто бросит войска на Донбасс, перед всем миром он предстанет агрессором. А так он скажет: ну, что такого, мы же разработали закон по освобождению наших территорий, которые даже Россия в Минских соглашениях признает особыми районами Украины», — объяснил Безпалько.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее Богдан Безпалько допустил, что Украина, понадеявшись на поставки американского угля, может получить такой же печальный урок, который до этого уже получила Польша, которой Вашингтон обещал поставить газ, но дальше слов дело так и не пошло.