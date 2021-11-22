Компания «Молдовагаз» работает над возвратом долга перед «Газпромом»

«Молдовагаз» получил уведомление от «Газпрома» и работает над погашением долга, который возник из-за позднего пересмотра тарифа. Соответствующее заявление сделал глава компании Вадим Чебан.

Недавно российская компания уведомила Кишинев, что через 48 часов завершит поставки газа в страну, если не получит рассчитанный на 22 ноября платеж, сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. В компании добавили, что очень разочарованы невыполнением обязательств со стороны партнеров из Молдавии.

Молдавская компания уже получила соответствующее уведомление. Речь идет о погашении долга за октябрь и половину ноября. Чебан подчеркнул, что у Молдавии появился особый разрыв, так как в октябре стоимость закупки составляла 150 долларов, а страна закупала топливо по 800 долларов. По словам главы «Молдавгаза», Кишинев работает в данный момент над решением этой проблемы.