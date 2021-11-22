РФС может запретить «Зениту» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Луневым

Петербургскому «Зениту» могут запретить регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим голкипером клуба Андреем Луневым.

«Зенит» задолжал премиальные за сезон-2020/2021 вратарю Андрею Луневу, который летом перешел в леверкузенский «Байер». Об этом информирует «РБ-Спорт». Агент 30-летнего вратаря сообщил, что в ближайшее время намерен обратиться в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

В «Зените» информацию о задолженности Луневу пока не комментировали. Если петербургский клуб не выплатит вратарю премиальные, РФС может наложить на сине-бело-голубых запрет на регистрацию новых футболистов.