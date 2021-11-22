Sohu: США невольно сами разрекламировали новое космическое оружие России

Успехи РФ в оборонной сфере вызывают сильное неудовольствие Соединенных Штатов Америки, но все в мире понимают, что критика Вашингтона в адрес нового российского оружия и его испытаний, лишь подтверждает его успешность.

Об этом пишет китайское издание Sohu, комментируя резкую реакцию американцев на проведенные Министерством обороны испытания боевого комплекса «Нудоль», которым был успешно уничтожен старый российский орбитальный спутник «Целина-Д». Американцы поспешили заявить, что Россия должна была заранее предупредить об испытаниях противоспутникового оружия, но на деле они сделали российскому боевому комплексу отличную рекламу, считают авторы издания.

«Имея дело с заявлениями представителей Запада, следует учитывать еще один факт: чем хуже их оценка и чем активнее они реагируют, тем успешнее были прошедшие испытания. Если бы они были неэффективными, американская сторона определенно не стала бы реагировать таким образом», — рассуждают авторы статьи, перевод которой на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

По мнению китайских аналитиков, использованное Россией оружие демонстрирует готовность страны отразить любые внешние атаки. А истеричные обвинения Соединенных Штатов Америки, что российские испытания якобы представляли угрозу для Международной космической станции, не соответствуют действительности, и только выставляют Вашингтон в дурном свете.

Федеральное агентство новостей /

При этом в статье отмечается, что американцы сами провели испытания противоспутникового оружия еще в 2008 году, но тогда никто в мире не говорил об угрозе и не создавал широкого международного резонанса по этому поводу.

«Другими словами, согласно заявлению Вашингтона, Соединенным Штатам можно было так делать, почему Россия не может поступить также сегодня? Видно, что двойные стандарты и наглость США далеко зашли», — подчеркивают авторы.

Также они напоминают, что все обвинения в адрес России из-за проведенных ею испытаний звучат абсурдно, так как именно Москва призывает всех в мире не превращать космос в поле боя. Таким образом, оборонительные испытания России стали ответом на нежелание Америки подписать договор о неразмещении оружия в космосе.