Пользователи Facebook из Болгарии вступились за президента Радева, назвавшего Крым российским

Жители Болгарии поддержали президента страны Румена Радева, который высказался о российской принадлежности Крыма.

Люди пришли высказать свое мнение под постом в Facebook посольства США в Болгарии, которое выразило «глубокую обеспокоенность» в связи с заявлением Радева. Вопреки ожиданиям Вашингтона, болгары вступились за своего президента и поддержали его позицию, а также призвали сделать то же самое властям США.

«Президент был предельно ясен: "В настоящее время Крым русский". Это фактическое положение дел, и никакие декларации или санкции их не отменят», — написал один из комментаторов. «Население Крыма вы спросили, что они думают по существу вопроса или, как обычно, для вас голос народа значения не имеет?» — поинтересовался другой подписчик.

Также болгары напомнили руководству США о том, что полуостров вернулся в состав РФ по результатам общенародного референдума.

«США стоит обратить внимание на свою политику и прекратить вмешиваться в дела других государств», — заключил еще один юзер.

Ранее Радев в ходе интервью на местном телеканале заявил, что Крым является частью России. На Украине это высказывание вызвало переполох, из-за чего посла Болгарии в Киеве вызвали в МИД на беседу.