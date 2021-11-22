Sohu: Россия сумела обернуть скандал с турбинами Siemens в свою пользу

Скандал с поставками газовых турбин компании Siemens в Крым обернулся положительными последствиями для России. Отказавшись от иностранных технологий, Москва начала развивать собственное производство, и теперь российские двигатели не уступают аналогам немецкого концерна. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Летом 2017 года агентство Reuters сообщило о том, что на Крымский полуостров в обход западных санкций были доставлены газовые турбины производства Siemens для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Немецкая компания попыталась оспорить данную ситуацию в суде, однако больших успехов не добилась.

wikipedia.org / Siemens Pressebild

Хотя сейчас Siemens считает историю с поставками в Крым закрытой, последствия случившегося до сих пор дают о себе знать, констатировали в издании. Аналитики напомнили, что после этого в России решили отказаться от иностранных технологий, и это пошло стране на пользу.

«России много лет приходилось закупать газовые турбины у поставщиков из Европы, США и Японии. Последние буквально монополизировали этот рынок, альтернативы иностранной продукции у РФ не было», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

Эксперты обратили внимание, что не так давно Москва испытала перспективные турбины большой мощности ГТД-110М, характеристики которой не уступают продуктам Siemens.

npo-saturn.ru / ПАО «ОДК-Сатурн»

«В условиях политической нестабильности разработка отечественных газовых турбин чрезвычайно важна для России», — указали эксперты.

По их мнению, в перспективе Россия может предложить тепловые двигатели международному рынку. Такое развитие событий едва ли могли спрогнозировать западные страны, полагавшие, что всевозможные ограничения в адрес Москвы не позволят ей развивать отечественное производство.