Путин указал на готовность России к регулярным поставкам газа в Европу

Москва готова обеспечивать регулярные поставки газа в Европу. Об этом в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер провел 22 ноября телефонную беседу с итальянским политиком. Стороны обсудили актуальную международную повестку и цены на энергоносители, а также вопросы поставок голубого топлива в страны ЕС.

«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток — 2"», — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно о планах Сербии увеличить поставки российского газа до трех миллиардов кубометров газа ежегодно. Как заявил президент страны Александр Вучич, он хотел бы обсудить это с Путиным, передает телеканал «360».