Вандалы обезглавили «петуха в косоворотке» у офиса Зеленского в Киеве

Фигура птицы в вышиванке на детской площадке у Офиса президента Украины оказалась обезглавлена. Соответствующая информация появилась на странице в Facebook журналиста Валерия Калныша 21 ноября.

По словам Калныша, он не понял, за что досталось бедной птице.

«После эфира поехал на Майдан. Сходил к ОП. Тихо уже. Митингующих нет, полиции несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?» — написал он в социальной сети.

Летом 2021 года возле офиса президента поставили фигуры животных, созданных по мотивам произведений художницы Марии Примаченко. Однако впоследствии вандалы обезглавили птицу, которую в Сети назвали «петухом в косоворотке».

Ранее сообщалось, что на восьмую годовщину начала Евромайдана в центре Киева собрались сторонники «революции достоинства». «Праздник» изначально планировали отметить торжественно и достойно, но в результате все закончилось попыткой штурма офиса президента.