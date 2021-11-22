Парламентарий Константинов напомнил, что условия для возвращения Крыма создавались 30 лет назад

Условия для воссоединения Крыма и РФ создавались 30 лет назад, когда приняли республиканский закон о референдуме. Об этом заявил глава местного парламента и член «Единой России» Владимир Константинов.

Политик напомнил, что Верховный совет Крыма 22 ноября 1991 года принял республиканский закон о референдуме. Тогда предшественники стремились создать условия для того, чтобы жители полуострова сами определяли его территориальный статус, пояснил глава крымского парламента. По словам Константинова, в политическом потоке первой половины 90-х гражданам удалось четко и демократично выразить свою волю. Однако ее не получилось реализовать.

Единоросс на пальцах объяснил, как удалось воплотить крымскую мечту в жизнь. Константинов отметил, что нынешнее поколение смогло это сделать на референдуме 2014 года.

«Нам следует помнить и чтить не только события Крымской весны, но и долгую, изнурительную политическую работу, которая была проделана нашими предшественниками», — добавил политик в беседе с журналистами.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году. Тогда жители полуострова выразили свою волю на референдуме.

МИД Украины ранее вызвал посла Болгарии из-за заявления президента Румена Радева о принадлежности Крыма, информирует телеканал «360». Глава государства назвал полуостров российским.