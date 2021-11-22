Монтян предсказала переход войны против Зеленского в «горячую» фазу

Запад списал президента Украины Владимира Зеленского со счетов, а внутренние противники украинского лидера выступили против него единым фронтом.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Украина.ру» высказала украинский блогер и юрист Татьяна Монтян, по словам которой на Украине повышается градус внутриполитического противостояния, что ведет к обострению ситуации.

Как отметила Татьяна Монтян, в среднем майданы на Украине происходят раз в девять-десять лет, но на этот раз очередной переворот может произойти на восьмой год после майдана 2013-2014 годов.

На такую возможность, по мнению блогера, указывает то, что против действующего главы государства уже объединились все его противники – Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Виктор Пинчук и так называемые «соросята».

«Против "Зелебобика" пошли единым фронтом те, кто еще недавно на одном гектаре друг с другом не сел бы справлять естественные надобности. Когда против тебя объединяются все, даже злейшие враги, тебе остается всего ничего. Естественно, все это организует и поощряет коллективный Запад, списавший "Зелебобика" со счетов и сказавший об этом абсолютно прямо публикацией The Panama Papers», — заявила Монтян.

Pr Scr youtube.com / Толстой. Воскресенье

Единственные, кто в сложившейся ситуации оказывает поддержку Зеленскому – это олигархи Сергей Левочкин и Игорь Коломойский, отмечает блогер. А война против Зеленского, по ее словам, уже перешла в «горячую фазу». На это указывает покушение на помощника украинского президента Сергея Шефира, который незадолго до покушения якобы неудачно позвонил Ахметову.

«Все, конечно, ждут морозов. Ахметов может устроить и блэкаут, и веерные отключения. Тут у него все рычаги в руках», — предсказывает Монтян.

Также она отмечает, что последним оплотом Зеленского в стране является молодежь – далекая от политики и ведущаяся на «фенечки» бывшего шоумена. Но судьба нынешнего президента напрямую зависит от его рейтингов, особенно если учесть отсутствие у Зеленского информационных ресурсов, необходимых для того, чтобы удержать власть.

«Все несется со страшной силой. Никаких ресурсов "1+1" не хватит, чтобы его удержать. Силы слишком неравны. Он поссорился абсолютно со всеми, всех достал до печенок. У него антирейтинг уже больше, чем у "Пецюльки" (экс-президент Украины Петр Порошенко). У него остались только малолетки, которым нравятся "фишечки". Но это вопрос времени», — заключает Монтян.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Напомним, накануне, в день восьмой годовщины начала евромайдана, киевляне освистали президента Украины Владимира Зеленского, который вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем приехали к мемориалу «Героев Небесной Сотни» возложить цветы.