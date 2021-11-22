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В Нью-Йорке загорелось строящееся между небоскребами здание

Происшествия
/ Обновлено: 22 ноября 2021 19:37
В Нью-Йорке загорелось строящееся между небоскребами здание

Пожар охватил строящееся здание рядом с Рокфеллеровским центром в Нью-Йорке. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях.

Информации о пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы. По предварительным данным, пожар начался на крыше объекта на Манхэттене.

Как сообщил один из пользователей Twitter, речь идет о пустующем здание. В то же время поступают данные об эвакуации строителей. Факт происшествия уже подтвердили в пожарном департаменте Нью-Йорка. Возможной причиной возгорания называют неисправность электрической проводки. Стражи порядка запросили разрешение на блокирование дорог в указанном районе.

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