Вашингтону стоит попытаться повлиять на Украину, а не на Россию, уверен журналист американской газеты Самуэль Чарап. Он призвал США заставить Киев вернуться к выполнению Минских соглашений.

Автор Politico выразил мнение по поводу ситуации в Донбассе. Урегулирование обстановки в регионе обсуждается политиками в рамках минской контактной группы. С 2014 года структура приняла три документа, предполагающую разрешение ситуации, однако обострение сохраняется, а перестрелки продолжаются.

В газете предложили США применить рычаги давления из-за приближающейся катастрофы. Речь идет о возможной войне между Москвой и Киевом, пояснил автор издания. Администрация американского президента Джо Байдена должна склонить Украину выполнять минские договоренности, уверен журналист.

«На Украину Соединенные Штаты действительно имеют рычаги воздействия, но они в значительной степени остаются не задействованными. Вместо того чтобы сосредотачиваться лишь на принуждении России, администрация Байдена должна подтолкнуть Киев принять меры по выполнению минских договоренностей», — подчеркнул Самуэль Чарап.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал возможное принятие на Украине закона об основах государственной политики переходного периода фактическим выходом Киева из минских договоренностей, передает телеканал «360». Документ определяет действия Киева на неподконтрольных территориях после их «возвращения».