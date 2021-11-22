Российским журналистам удалось разыскать наследницу известной болгарской ясновидящей Ванги — Каедэ Убер. Предсказания 12-летней девочки производят сильное впечатление на людей со всего мира.

Наследница знаменитой провидицы проживает во Франции, где ее нашел автор документального телепроекта «Ванга возвращается» Андрей Куницын. По его словам, Каедэ Убер тоже испытывает проблемы со зрением.

«Жизнь девочки имеет множество схожих моментов с биографией предсказательницы: Каедэ рано начала терять зрение, может предвидеть будущее и умеет общаться с душами умерших людей», — сказал журналист.

Однажды она предсказала смерть родной бабушки и отчима. Убер не любит темноту и плохо спит из-за голосов, которые рассказывают ей о будущем. Некоторые пророчества девочки связаны с политической ситуацией на международной арене. Одно из них всколыхнуло мир — наследница Ванги предрекла триумф России и падение Запада.

По словам Убер, Западу придется отказаться от санкционного давления на Москву. Россию ждет победа как на международном уровне, так и на спортивном поприще, уверена девочка. Также юная провидица предупредила США о новом теракте, в результате которого погибнут невинные граждане. Убер считает, что инцидент будет спровоцирован представителями арабских народов.

Недавно президент Болгарии Румен Радев признал российский статус Крыма, отметив, что спорить с политическими реалиями нет смысла. По словам главы государства, введенные против РФ санкции не дают никакого эффекта, информирует телеканал «360».