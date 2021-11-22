Глава МИД РФ Лавров сообщил о передаче Ливану космоснимков места взрыва в Бейруте

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия передала Ливану спутниковые снимки места взрыва в Бейруте. Об этом глава российского ведомства сообщил на пресс-конференции со своим ливанским коллегой.

По словам Лаврова, к России обратились члены правительства Ливана, после чего Роскосмос по поручению президента страны Владимира Путина подготовил материалы космической съемки той местности, где произошла трагедия. В российском МИД выразили надежду, что предоставленные снимки помогут разобраться в причинах взрыва в порту Бейрута. Также Лавров не исключил предоставления Ливану другого вида помощи.

«Мы рассмотрели перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрывов в порту Бейрута 4 августа 2020 года», — пояснил дипломат.

Сергей Лавров подчеркнул, что фото, сделанные из космоса, отражают ситуацию на месте взрыва до ЧП и сразу после него. Эксперты Роскосмоса считают, что, сравнивая снимки, специалисты могут по характеру разрушений понять, что это было и с чем могло быть связано.