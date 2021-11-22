«Отыгранная карта». В Литве больше не видят пользы от спонсирования Тихановской

Литовское правительство перестало видеть пользу в финансировании бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая уже больше года находится в прибалтийской республике. Депутаты Сейма все чаще стали высказывать недовольство по поводу слишком высоких расходов на содержание белорусской оппозиционерки, заявили эксперты аналитического портала Baltnews.

Ранее литовский парламентарий от фракции регионов Ремигиюс Жемайтайтис написал в Facebook о том, что пребывание Тихановской обходится Литве в €35 тысяч в месяц или около €400 тысяч за год. Однако политик, по его словам, ни разу не отблагодарила налогоплательщиков.

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«Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа". Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране!» — возмутился Жемайтайтис.

Впрочем, литовский политолог Вадим Воловой обратил внимание, что основное недовольство поведением Тихановской исходит не от правящей партии, а от оппозиционной коалиции. Это означает, что неприкрытая неприязнь по отношению к экс-кандидату в президенты едва ли станет официальной позицией властей, поддерживающих белорусскую оппозицию.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

«Здесь можно провести параллель политики Запада по отношению к Украине. Эта страна является своеобразным "чемоданом без ручки", точно так же, как и Светлана Тихановская. Особого смысла в поддержке уже нет, но бросить жалко, поскольку очень много сил и средств было вложено, а еще можно "потерять лицо"», – заявил Воловой Baltnews.

Воловой добавил, что в Литве едва ли в ближайшее время отойдут от такой политики, однако вопрос «беломайдана» коллективный Запад окончательно для себя закрыл. Вместо этого США и Брюссель предпочитают оказывать давление на Белоруссию с помощью санкций, а в таких условиях фигура Тихановской стремительно утрачивает свою значимость.

«Сегодня о Тихановской уже мало кто вспоминает. Но вопрос заключается в том, будут ли эти ограничительные меры эффективны. Чем сильнее ЕС давит на Белоруссию, тем сильнее реакция со стороны Минска, и тем больше поддержка Москвы. По сути, сейчас санкции Запада дают обратный эффект — ускоряют интеграцию России и Белоруссии», — заключил аналитик.

Народные новости / wikipedia.org / Serge Serebro / CC BY-SA 3.0 / Okras / CC BY-SA 4.0

В большей степени эффект от санкций против Белоруссии ощущает на себе сама прибалтийская республика, стремительно теряющая средства из-за сокращения транзита и противостояния с Китаем. Все это невольно заставляет Вильнюс задумываться о целесообразности выделения дополнительных средств на содержание Тихановской и ее команды, считает политолог ООО «Белая Русь» Петр Петровский.

«Та дискуссия, которая сегодня ведется в Литве, была ожидаемой. Но все же многие думали, что подобное обсуждение начнется после референдума или даже после единого дня голосования, который должен был состояться в Белоруссии в 2023 году. Но в итоге Тихановская не дотянула даже до конца 2021 года», — обратил внимание Петровский.

На этом фоне, продолжил политолог, литовское правительство будет незаметно «сливать» Тихановскую, воспринимая ее уже как «отыгранную карту».