Миграционный кризис на польско-белорусской границе – это не только гуманитарная, но и геополитическая проблема, которая доказывает провал иммиграционной политики Европы 2015-2016 годов и предостерегает от подобных ошибок в будущем.

Такое мнение в авторской колонке для издания «ПолитНавигатор» излагает политолог из Польши Матеуш Пискорский, который считает, что ситуацию на польско-белорусской границе не стоит рассматривать лишь в контексте взаимоотношений Минска и Варшавы.

Хотя, отмечает эксперт, надо признать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь отвечает на внешнее вмешательство во внутренние дела Минска, и отвечает с опозданием. Но его методы гораздо менее опасны для Польши, чем прошлогодние попытки организовать в Минске Майдан, которые были поддержаны Варшавой.

«Если смотреть на миграционный кризис долгосрочной перспективе, получается, что всё дело в геополитике и основных целях ключевых европейских игроков. Польша в этой игре не участвует, у нее не хватает субъектности, и она выполняет лишь роль инструмента. Так же, как Украина. Речь идет о попытках недопущения к евразийскому формату взаимодействия Евросоюза и России, а, в перспективе, и Китая», — пишет Пискорский.

gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Искусственно создаваемые на границе конфликты используются в качестве предлога для введения режима ЧП в приграничных районах Польши и Прибалтики, а также для того, чтобы разместить в Центральной и Восточной Европе вооруженные подразделения, отстаивающие интересы англосаксов, считает политолог.

«Вашингтон занят конфронтацией с КНР, создавая очаги напряженности в Тихоокеанском регионе (Тайвань, объявление о формировании антикитайского блока АУКУС). Лондон берет на себя ответственность за противостояние континентальной Европе (Германии, Франции и целого ЕС) и России», — отмечает эксперт.

А на днях произошло очень показательное событие – британский министр обороны Бен Уоллес посетил Варшаву и Киев. При этом в Киеве Уоллес вновь заявил, что Украина является стратегическим партнером Великобритании в области обороны и безопасности. А в Варшаве он говорил то же самое, обещая при этом заключить с Польшей многомиллиардные контракты на поставки польской армии британского оружия.

«Таким образом, Лондон возвращается в эпоху «большой игры», которой королевство занималось еще в XIX веке. Выход из ЕС позволяет ему вести чисто англосакскую политику, направленную как против России, как и против основных стран – членов ЕС, — уверен Матеуш Пискорский. — Польша и Украина лишь пешки в этой игре, которыми Лондон готов пожертвовать в любое время».

Федеральное агентство новостей /

Британия, создавая в Европе сеть агентов своих интересов, усложняет Евросоюзу возможность наладить конструктивный диалог с Москвой. Но последствия этих действий могут быть плачевными не только для Киева и Варшавы, но и для самого Лондона, предупреждает политолог в заключение. Ведь деньги на финансовую поддержку интересов англосаксов выделяет не Великобритания.