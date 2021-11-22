Саутгейт заключил новый контракт со сборной Англии по футболу

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт продлил контракт, срок которого истекал в 2022 году.

Футбольная ассоциация Англии сообщила в социальных сетях, что главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт продлил на два года свой контракт.

«Мы рады сообщить, что Гарет Саутгейт продлил свой контракт до 2024 года», — говорится в сообщении.

Саутгейт занял пост главного тренера сборной в 2016 году. До этого он возглавлял молодежную национальную команду Англии и клуб «Мидлсбро».

С Саутгейтом сборная Англии дошла до полуфинала чемпионата мира в России и стала серебряным призером минувшего континентального первенства. По неофициальным данным, зарплата 51-летнего специалиста составляет 6 миллионов евро в год.