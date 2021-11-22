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Саутгейт заключил новый контракт со сборной Англии по футболу

Спорт
Саутгейт заключил новый контракт со сборной Англии по футболу

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт продлил контракт, срок которого истекал в 2022 году.

Футбольная ассоциация Англии сообщила в социальных сетях, что главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт продлил на два года свой контракт.

«Мы рады сообщить, что Гарет Саутгейт продлил свой контракт до 2024 года», — говорится в сообщении.

Саутгейт занял пост главного тренера сборной в 2016 году. До этого он возглавлял молодежную национальную команду Англии и клуб «Мидлсбро».

С Саутгейтом сборная Англии дошла до полуфинала чемпионата мира в России и стала серебряным призером минувшего континентального первенства. По неофициальным данным, зарплата 51-летнего специалиста составляет 6 миллионов евро в год.

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