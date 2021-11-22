Экс-главу «Балтстроя» осудили условно за хищение 6,5 млн рублей при реконструкции БДТ

Суд в Петербурге приговорил бывшего главу АО «Балтстрой» Александра Коченова к лишению свободы сроком на пять лет условно за хищение 6,5 млн рублей при реконструкции здания Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Заседание по делу о мошенничестве и некачественной реконструкции БДТ проходило в Красногвардейском районном суде. Помимо наказания в виде условного срока с испытательным сроком три года, судебная инстанция обязала Коченова выплатить похищенную сумму денег.

Следствие установило, что, находясь на посту управляющего АО «Балтстрой», Александр Коченов с 2008 по 2016 годы решил похитить выделенные из бюджета средства на реконструкцию и реставрацию БДТ им. Г. А. Товстоногова. При этом исполнять обязательства по контракту в планы предпринимателя не входило. В результате бизнесмен, зная, что работы по реставрации не выполнены, подписал акты о приемке и передал заказчику. По окончанию не проводимых работ фирма Александра Коченова получила еще 360 млн рублей, а всего за работу на объекте предприниматель выручил не менее 2,2 млрд рублей.

Бывший глава «Балтстроя» свою вину признал. Из-за мошеннических действий Коченова в театре пришлось проводить второй ремонт для устранения недостатков предыдущего. Работы начались в 2019-м, а закончатся в 2023-м году.