Заводчане намерены через суд добиться прекращения давления на «Кучуксульфат»

В Барнауле прошло первое заседание по делу завода «Кучуксульфат», большинство акций которого Генпрокуратура намерена передать государству.

Целый ряд вопросов остался после завершения судебного заседания в Барнауле, на котором рассматривалось дело алтайского предприятия «Кучуксульфат». Суду предстоит выяснить, как приватизированное 30 лет назад предприятие, которое по праву можно назвать флагманом химической промышленности в регионе, снова станет государственным. Кроме того, пока неизвестно, что будет с остальными владельцами акций.

Истцом по делу выступает Генпрокуратура России. Ее представитель не стала обсуждать возникшие в ходе процесса вопросы. Заседание получилось напряженным. Во время прений стороны представили большое количество аргументов и контраргументов.

Представители надзорного ведомства передали в суд несколько документов под грифом «для служебного пользования». Примечательно, что с ними можно лишь ознакомиться, после чего нужно вернуть обратно. Ответчики возмутились требованиям, которые, к тому же, противоречат нормам права и здравого смысла. Более того, у них просто не хватило времени, чтобы ознакомиться с представленными доказательствами.

В 1992 году предприятие приватизировали сотрудники завода. С тех пор вопрос о том, кто является собственником предприятия, не поднимало ни одно надзорное ведомство. В 2017 году на «Кучуксульфат» начались проверки. По мнению акционеров, речь идет о противоправном рейдерском мероприятии, которое было инициировано компанией «А1». За 4 года завод за это время успели посетить практически все контролирующие инстанции. Однако такие проверки конкретных результатов не принесли, а существенных нарушений выявлено не было. В итоге Генпрокуратура потребовала отдать акции производства в пользу государства.

С момента начала проверок (с 2017 года) среди жителей рабочего поселка Степное Озеро рос градус недовольства. В один момент они вышли на митинг, организованный профсоюзом предприятия, чтобы выразить свое мнение о непрекращающихся нападках и давлении на завод. Планировалось, что участие в акции примут около 2500 человек. Однако антиковидные меры внесли коррективы: протестующим разрешили собраться в помещении ДК. С учетом противоэпидемиологических требований, наполняемость зала не должна была превышать 50%. Обязательным условием для присутствующих было наличие QR-кодов. В результате на митинг пришли 167 человек, он прошел без нарушений.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), на мероприятии был замечен районный прокурор по фамилии Зинков. Он лишь наблюдал за процессом через затемненное стекло кинобудки. Сотрудники предприятия надеются, что Зинков передаст в вышестоящие инстанции информацию о назревшем в районе серьезном социальном конфликте.

Сейчас заводчане решили обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Примечательно, что на имя главы государства они написали уже четвертое за последний месяц письмо. В общей сложности под обращением подписались около 4000 человек. Причем это не только работники предприятия, но и местные жители: врачи, учителя, работники социальной и бюджетной сфер, ветераны.