В Германии назвали «хотелками» слова Кулебы о влиянии Украины на сертификацию «СП-2»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сильно преувеличил влияние Киева на процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил депутат бундестага XIX созыва от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Ранее Кулеба заявил, что задержка запуска «СП-2» является заслугой Украины. По его словам, киевские власти, Евросоюз и Еврокомиссия будут и впредь требовать, чтобы российско-немецкий проект соответствовал нормам Третьего энергетического пакета. Последний предусматривает либерализацию газового и энергетического рынка ЕС, а также ограничение монополии поставщиков сырья.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

«"Северный поток — 2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — заверил украинский министр.

Впрочем, Вальдемар Гердт убежден, что сертификацию трубопровода приостановили лишь из-за желания США продвинуть свое топливо на мировом рынке. По его мнению, ситуация вокруг «СП-2» связана с конкурентной борьбой между двумя газовыми державами, а роль Украины в этом процессе третьестепенная.

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«Я думаю, что влияние Украины на процесс сертификации "СП-2", в котором нас пытается убедить господин Кулеба, сильно преувеличено. Украину допустили к диалогу по сертификации, поскольку она транзитная страна, ничего в этом необычного нет. Остальное — это все хотелки и попытки сделать себя важным», — резюмировал немецкий политик.

16 ноября Федеральное сетевое агентство сообщило о временной приостановке процесса сертификации «Северного потока — 2». Регулятор пояснил, что такое решение связано с переоформлением организационной структуры проекта. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в этом нет политической подоплеки, оператор Nord Stream 2 AG готов выполнить все требования действующего законодательства.