Лукашенко заявил об отсутствии необходимости назначения единого лидера Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о создании Союзного государства в беседе с журналистом телеканала BBC.

По словам Лукашенко, вопрос о назначении единого лидера Союзного государства никогда не стоял в повестке дня.

«Создаем, вы с Америкой, я — с Россией. У вас больше чем союзное государство. Вам Америка сказала уйти из Европейского союза — вы ушли. Союз — это два суверенных независимых государства. А вопрос, будет ли один президент, два президента — мы никогда с Путиным не обсуждали», — ответил он на вопрос западного журналиста.

Как отметил белорусский лидер, когда Лондон и Вашингтон строят союз с США, это не значит, что Великобритания останется без парламента и королевы. Формирование Союзного государства началось еще в 90-х годах при первом президенте РФ Борисе Ельцине, напомнил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин провел телефонный разговор 16 ноября. Белорусский президент рассказал российскому коллеге о своей беседе с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель.