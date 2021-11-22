СК Белоруссии: от действий польских силовиков на границе пострадали 132 беженца

Около 132 беженцев, в том числе более 20 детей, пострадали из-за применения польскими оперативниками спецсредств во время столкновений на границе государств, сообщил глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.

«Признаны потерпевшими по уголовному делу 132 человека, из них 23 — это малолетние от года до 14 лет. По каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметил он.

Большинство мигрантов получили ожоги и другие повреждения, связанные с последствиями воздействий сильнодействующих ядовитых веществ. Отмечается, что пограничники использовали против «нелегалов» водометы. Гора добавил, что по данному факту Белоруссия отправит Польше запрос на правовую помощь.

Ранее СК возбудил уголовное дело по признакам преступления против безопасности человечества. Эта мера была избрана в связи с агрессивными действиями польских силовиков на границе.