Экс-депутат Рады Журавко показал видео восьмилетней давности с мечтающими о Европе украинцами

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выложил видеозапись с жителями страны, которые в 2013 году поделились ожиданиями от вступления государства в Евросоюз.

Экс-парламентарий опубликовал кадры восьмилетней давности с опросом в своих соцсетях. У украинцев спрашивали, нужно ли Киеву присоединяться к ЕС и какие возможности это откроет. Граждане сошлись во мнении, что членство в Евросоюзе улучшит благосостояние простых граждан, поможет местным жителям беспрепятственно путешествовать по Европе и обеспечит страну западными деньгами.

«Мы сможем путешествовать по Европе, сможем работать и принимать участие в разных проектах, для нас будет финансовая помощь», — подчеркивал один из участников опроса.

Журавко разрушил мечты украинцев о вступлении в ЕС, вспомнив старое видео. За эти годы в стране ничего не изменилось, а местные политики все еще грезят о Евросоюзе, отметил бывший парламентарий.

«Ну что, украинцы, Европа вас спасла? Пользу вам принесла? Дала европейские зарплаты? Ну-ну, 8-й год прошел. Что-то не вижу каких-то изменений», — подчеркнул экс-депутат.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Евросоюз за намерение превратить страну в «свалку для мигрантов», передает телеканал «360». Дипломат назвал инициативу признаком неуважения к государству.