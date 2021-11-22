В КПРФ считают, что депутату Рашкину могут запретить отстреливать лосей-самцов

Глава партийной комиссии КПРФ по расследованию инцидента с депутатом Валерием Рашкиным Юрий Синельщиков прокомментировал возможную меру пресечения политику.

Стоит отметить, что 22 ноября Генеральная прокуратура РФ запросила суд наложить запрет на некоторые действия члена КПФР. По словам Синельщикова, на текущий момент не понятно, о чем конкретно идет речь.

«Я не знаю, что имеется ввиду когда человек в лесу застрелил лося. Может быть имеется ввиду запрет застрелить самца ведь он застрелил самку. Не знаю», — сказал он.

Вместе с тем Синельщиков добавил, что параллельно ведется дискуссия о снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности. Однако окончательное решение будет принято в течение нескольких дней.

Автомобиль Рашкина в конце октября остановили правоохранительные органы. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике обнаружили тушу убитого лося. Охота проводилась на запрещенной территории.