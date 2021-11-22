Безруков объявил об успехе Большого Детского фестиваля в условиях пандемии COVID-19

Международный Большой Детский фестиваль завершает свою работу в Москве спустя два с половиной месяца с момента открытия. Как отметил Сергей Безруков, выступивший худруком мероприятия, организаторам удалось реализовать 95% задуманного, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19.

Основная идея фестиваля, стартовавшего в Москве 1 сентября, заключается в том, чтобы представить юным зрителям все, что делается в самых разных жанрах перформативного искусства. Как отметил Безруков, в 2021 году им удалось привезти в столицу большое количество коллективов еще до локдауна, благодаря чему программа получилась насыщенной.

«Программа Большого Детского фестиваля в этом году была обширная, представили 93 творческих проекта: спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирк, детскую литературу», — отметил народный артист России в беседе с ФАН.

Безруков уточнил, что проведение фестиваля в условиях пандемии коронавирусной инфекции все же накладывало на его организаторов некоторые ограничения. Так, в мероприятии не смогли поучаствовать пять коллективов. Их выступления оценивались детским жюри удаленно. Также пришлось отказаться от проведения финала фестиваля в Санкт-Петербурге, однако режиссеру Роману Бокланову все же удалось придумать церемонию закрытия, которая пройдет в том виде, как было задумано изначально, но уже на сцене Московского Губернского театра.