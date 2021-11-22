Молдавский лучник обстрелял администрацию Кишинева

Гражданин Молдавии обстрелял из лука администрацию Кишинева. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и составили на него протокол.

Согласно имеющейся информации, молдаванин подошел вплотную к зданию мэрии Кишинева и выстрелил по постройке. Отмечается, что ущерб самому строению лучник не нанес. Данные об инциденте появились в местных СМИ.

По сведениям, предоставленным полицейскими, с злоумышленником в настоящий момент работают стражи порядка. В частности, устанавливаются мотивы стрелка.