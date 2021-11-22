«Новый Нюрнбергский процесс»: Журавко оценил иски жителей Донбасса против Киева

Жители ДНР обратились в несколько международных судов с исками, в которых потребовали признать преступниками ряд киевских политиков и военачальников. По мнению бывшего украинского парламентария Алексея Журавко, такие обращения помогут всему миру увидеть истинное лицо Киева, который продолжает совершать преступления против своего народа.

Ранее Виктор Баркалов и Вадим Шулак из ДНР направили в несколько международных судов иски с требованием расследовать зверства ВСУ в Донбассе. В документах отмечается, что преступления киевские военные совершают с 2014 года и делают это при непосредственном одобрении «людей свыше». В частности, иски были поданы в Международный уголовный суд (МУС), Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Совет Безопасности ООН, организации Amnesty International и Human Rights Watch.

Украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что такие обращения помогут миру узнать реальное положение дел в Донбассе и увидеть те зверства, которые сегодня творят украинские власти.

«Мир должен знать о трагедии – гражданской войне на Украине. Киев убивает собственный народ. Мир должен знать о родившемся там фашизме XXI века, о том, как киевские каратели издеваются над людьми, убивают детей, грабят и насилуют мирных граждан», — заявил Журавко.

По мнению бывшего парламентария, Европе необходимо измениться самой, чтобы объективно взглянуть на военные преступления Киева. В другом случае нужен тот, кто сможет привести Евросоюз в чувство.