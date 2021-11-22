Запад специально затягивает расследование причин крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе, чтобы скрыть возможную причастность Киева к авиакатастрофе. Такое мнение выразил политолог Яков Кедми.

Расследование изначально не замышлялось как справедливое, поскольку Нидерланды и их союзники преследуют одну цель — переложить ответственность за катастрофу MH17 на Россию, отметил эксперт. Кедми проанализировал текущий ход событий вокруг инцидента и вывел Запад на чистую воду.

«С самого начала было ясно, что затягивание расследования крушения Boeing было выгодно киевской власти, и тем, кто за ней стоит, что выгодно свалить всю вину на ополченцев Донбасса и на Россию, это обычная провокация», — сказал политолог.

Он не исключил, что Украина могла сбить MH17 по ошибке, но решила вывернуть ситуацию в выгодном для себя свете. Также Кедми подчеркнул, что Запад не заинтересован в предоставлении мировому сообществу реальных фактов о катастрофе.

«Факты никого не интересуют. Но это не означает, что Россия не должна представлять реальные факты, чтоб обличить обвинителей», — пояснил он.

Ранее стало известно, что суд Нидерландов приобщил к материалам дела о крушении MH17 показания«Алмаз-Антея». Теперь в расследовании фигурируют ответы представителей концерна на вопросы защиты, передает телеканал «360».