Обозреватель ресурса Prosto News не видит заинтересованности Запада в каких-либо конструктивных отношениях с нынешним украинским режимом.

По мнению журналиста Prosto News, нынешним властям Украины удалось внушить народу чувство жертвенной обреченности. Людей запугали мифической «российской угрозой», и они впали в состояние иррациональной паники. Одновременно с этим усиливается национализм, замешанный на русофобии. Коллективному Западу только это и нужно, считает издание, однако в процветании Украины он не заинтересован.

Наоборот, как полагает аналитик Prosto News, наблюдая экономическую и политическую деградацию Украины, соседи уже примериваются к будущей перекройки ее территории, так как целый ряд регионов исторически принадлежал им. Польша, Венгрия, Румыния и Чехия только и ждут, когда можно будет вернуть свои земли. Момент, когда «по ткани Украины пройдутся ножницы закройщика» с Запада, как полагает обозреватель издания, не за горами.