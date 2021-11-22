Марцинкевич рассказал, как протест Польши неожиданно укрепил позиции «Газпрома»

Обращение Польши с антимонопольным протестом в Еврокомиссию обернулось для «Газпрома» таким щедрым подарком, о котором российский поставщик газа не мог и мечтать.

Об этом в эфире YouTube-канала «Геоэнергетика Инфо» рассказал эксперт-энергетик Борис Марцинкевич, комментируя тот факт, что компания «Газпром» стала единственным акционером нового газопровода «Северный поток – 2».

Именно активные попытки Польши помешать реализации российско-германского проекта, привели к тому, что теперь управление «Северным потоком – 2» на 100% принадлежит «Газпрому». Хотя изначально соглашение о финансировании нового газопровода компания «Газпром» подписывала вместе с немецкими компаниями Wintershall и Uniper, британской Shell, французской Engie и австрийской OMV.

Планировалось, что «Северный поток – 2» будет функционировать по той же модели, что и первый «Северный поток», когда контрольный пакет акций в 51% находится в руках «Газпрома», а остальные акции поделены между европейскими партнерами.

Именно это и вызвало протест Польши – ее возмутило, что два мощных магистральных транзитных газопровода «Северный поток» и «Северный поток – 2» имеют практически одинаковый состав акционеров. Данная ситуация очень обеспокоила борцов с монополиями и антимонопольная служба Польши обратилась с жалобой в Еврокомиссию, напомнил Марцинкевич.

«Расчет, очевидно, был на то, что все западные учредители «СП–2» подадут в суд, те подадут апелляцию, и так далее, — предположил эксперт. — Но эти компании возникли и начали работать с «Газпромом» не вчера. Европейские компании отходят в сторону, становясь инвесторами, а единственным учредителем Nord Stream 2 AG остался «Газпром»».

gazprom.ru / Официальный сайт ОАО «Газпром»

В результате жалоба Польши привела к тому, на что российский концерн не мог надеяться в самых смелых местах. Из-за протестов Варшавы «Газпром» получает возможность единолично управлять новым газопроводом через структуры, капитал которых на 100% принадлежит ему. Таким образом, стремление поляков нанести по российскому поставщику газа удар привело к тому, что позиции «Газпрома» на европейском рынке усилились, как никогда. Хотя, разрабатывая проект «Северный поток – 2» «Газпром» и мечтать не мог о том, чтобы стать единоличным владельцем газопровода.

«Огромное спасибо польской антимонопольной службе за такой подарок. Теперь получается, что единственный владелец Nord Stream 2AG – «Газпром», а компания, которую будут регистрировать в качестве дочерней в Германии, для него будет «внучатой». 100% немецкой компании будет принадлежать швейцарской, 100% акций которой по-прежнему принадлежит «Газпрому». И за все это мы благодарим наших польских соседей», – объяснил Марцинкевич.

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Также эксперт напомнил, что Польша навредила сама себе, через суд обязав «Газпром» привязать цены на голубое топливо к спотовому рынку. В итоге европейские потребители вынуждены покупать газ по рекордно высоким ценам, а польская компания PGNiG пишет «Газпрому» письма с просьбой обратно изменить формулу расчета цены на газ, привязав ее к стоимости нефти и отвязав ее от ситуации на спотовых биржах.