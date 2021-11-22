Михаил Мишустин назвал Нину Русланову талантливой и темпераментной артисткой

Премьер-министр России Михаил Мишустин почтил память актрисы Нины Руслановой, отметив, что она не просто играла, а жила на сцене.

Народная артистка России Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Мишустин выразил соболезнования родным и близким талантливой и темпераментной актрисы.

«Нина Ивановна была истинно народной, по-настоящему уникальной актрисой, талантливой, темпераментной, способной создать любой образ. Главное – умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре. В каждой роли была убедительной и искренней, вкладывала в них частицу своей души», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

По словам премьер-министра, огромное количество зрителей полюбило волевых и сильных духом героинь Руслановой. Мишустин отметил, что артистка была не только творчески одарена, но и добросердечна. Светлая память о многогранной актрисе будет продолжать жить в сердцах ее коллег, родных и близких, которых Русланова каждый день одаривала своим вниманием, заключил он.