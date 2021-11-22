Лукашенко рассказал, сколько президентов будет в Союзном государстве

Вопрос о едином президенте для Союзного государства никогда не обсуждался. Об этом в интервью Би-би-си заявил белорусский лидер.

«Мы, свой союз формируя, четко определялись, что это будут две страны — Беларусь и Россия, которые выстроят союз и он будет мощнее, чем унитарное государство. А вопрос "один президент", "два президента" мы никогда с Путиным, клянусь вам, не обсуждали. Потому что такого вопроса на повестке дня не стоит», — заявил Лукашенко.

Ранее председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по информационной политике Геннадий Давыдько отметил, что единый гимн и флаг в Союзном государстве будут при желании обеих сторон.

В начале ноября Москва и Минск подписали интеграционный декрет о реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Он подразумевает реализацию 28 программ по глубокой интеграции.