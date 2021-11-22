Президент Бжания распорядился открыть посольство Абхазии в Никарагуа

Президент Абхазии Аслан Бжания особым указом распорядился открыть в Никарагуа дипломатическое представительство страны.

Посольство будет находится в столице центральноафриканского государства Манагуа.

«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в городе Манагуа», — говорится в указе.

Стоит отметить, что дипломатические отношения между государствами были установлены еще в 2010 году. Однако ключевое решение руководства Абхазии об учреждении посольства было принято только спустя 11 лет.