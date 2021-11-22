Социалист Борик и националист Каст продолжат борьбу во втором туре выборов президента Чили

Очередной президент Чили станет известен после второго тура выборов главы государства. В борьбе за кресло президента примут участие социалист Габриель Борик и социалист, поклонник идей диктатора Аугусто Пиночета Хосе Антонио Каст.

Анализ политической обстановки в латиноамериканской республике опубликовало Федеральное агентство новостей. Ни один из кандидатов не смогу с первом туре обеспечить себе большинство в 50%+1 голос, что и определило необходимость проведения второго тура. Каст и Борик серьезно опережают своих конкурентов, но в очном противостоянии у претендентов на кресло главы государства примерный паритет сил. В первом туре адепт идей Пиночета набрал 27,91% голосов, а лидер социалистического движения «Одобряю достоинство» — 25,83%.

Мнения вылетевших из гонки кандидатов также разделились. Занявший третье место по итогам первого тура экономист Франсиско Паризи с большой долей вероятности выразит поддержку именно Касту. Христианский демократ Ясна Провосте, в свою очередь, склонна поддержать Борика, чтобы избежать засилья в стране «духа фашизма». Неопределенной остается позиция преемника действующего чилийского главы Себастьяна Сичеля: ему не импонирует фигура Борика, но и с Кастом, по словам политика, у него есть «программные разногласия».