Путин по телефону обсудил с премьером Италии Драги миграционный кризис на границе Польши

Итальянский премьер-министр Марио Драги провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщил Совет министров Италии.

В сообщении сказано, что российский президент и премьер Италии обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Помимо этого, стороны обговорили ситуацию на Украине и цены на энергоресурсы.

«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к лесной полосе. Также мигранты резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. Европейские страны винят Минск в миграционном кризисе. Однако Белоруссия отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.