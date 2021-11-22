Sohu: США проворонили российские Ту-95МС у берегов Аляски

Авторы китайского издания Sohu убеждены в том, что визит российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС к берегам Аляски является «жестким ответом» на продолжающиеся провокации США в Черном море. Действия американских ВМС «разозлили» Москву, цитирует специалистов издание «ПолитРоссия».

«Непрерывные провокации США и других западных стран разозлили президента России Владимира Путина, и Москва в итоге дала жесткий ответ», — сообщает издание.

Напомним, 19 ноября Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С неожиданно появились у американских границ, в штатном режиме отработав сценарий по нанесению ядерных ударов. Для американских ПВО такие маневры стали сюрпризом: пограничники попросту проворонили нежданных гостей, поскольку даже не успели вылететь на их перехват.

Global Look Press / © U.S. Air Force / via Globallookpress.com

При аналогичных ситуациях у границ РФ в воздух всегда поднимаются несколько истребителей для сопровождения «нарушителей», однако в случае с США такой уровень подготовки оказался недостижимым.

«Очевидно, что действия российских бомбардировщиков стали полной неожиданностью для американских военных», — подвели итог эксперты из Китая.

В тот день ракетоносцы и истребители провели плановый полет над Беринговым, Охотским и Чукотским морями. «Политика Сегодня» уже писала о том, что визит к берегам США стал ответом на регулярные провокации у российских границ и повышенную активность Североатлантического альянса в Черном море.