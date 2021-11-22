Ведущий Норкин пресек разгоревшийся в прямом эфире спор упоминанием Крыма

Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин двумя словами прекратил начинавшийся спор в прямом эфире.

Норкин обсудил с гостями передачи отношения России и Украины. Ни для кого не секрет, что украинские артисты — несмотря на то, что они часто высказываются против российской власти — продолжают гастролировать по РФ.

Больше всего в подобном поведении была замечена 74-летняя певица София Ротару. Она не раз заявляла, что ждет возвращения Крыма в состав Украины. Более того, было известно об эпизоде, когда одна из сестер артистки рассказала, что Ротару перечисляла денежные средства в помощь военной операции Киева в ДНР.

Ведущий подчеркнул, что, если уж на то пошло, то критики достойна не только Ротару, но и все артисты из «недружественных стран», в том числе с Запада. Нет конца таким запретам, отметил он.

«У них на въезде надо спрашивать: "Кто отравил Скрипалей?"»— выкрикнул с места на замечание Норкина журналист Максим Юсин.

После чего Норкин, пытаясь пресечь разгоревшийся конфликт, сказал: «Тише-тише». Однако это не помогло. Тогда ведущему пришлось поставить точку в споре упоминанием о полуострове.

«Крым наш!» — двумя словами разрядил он обстановку в зале «Места встречи» во время обсуждения спора об отношениях России и Украины, после чего продолжил эфир.

Ранее ведущий Андрей Норкин ответил рэперу Моргенштерну шуткой о кариесе фараона. Певец заявил, что он «не понимает этого праздника победы».