Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от COVID-19

Режим самоизоляции для непривитых против коронавирусной инфекции жителей четырех муниципалитетов Югры ввели региональные власти.

Таким образом, с 22 ноября по 5 декабря в трех городах и ряде поселений Кондинского района действует режим обязательной самоизоляции для граждан, которые не привиты от коронавируса. Об этом стало известно из постановления губернатора Югры Натальи Комаровой.

Исключение также сделано для граждан, которые переболели коронавирусом. Кроме того, до 20 декабря продлен запрет на проведение Югре зрелищно-развлекательных мероприятий.

За время пандемии в Югре было официально подтверждено 87 783 случая коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, 22 ноября, за минувшие сутки выявлено 250 заболевших COVID-19.