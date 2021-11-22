Собственный сервис знакомств появился у соцсети «ВКонтакте»

Пользователи соцсети «ВКонтакте» могут пользоваться дейтинг-сервисом «VK Знакомства». Новая услуга уже доступна в мобильной версии приложения.

Найти «VK Знакомства» можно во вкладке «Сервисы» с мобильного устройства. В ближайшее время сервис появится во всех продуктах экосистемы VK. Пользователи могут искать не только любовь, но и пару для дружеского общения. С помощью кнопки «Симпания» можно сделать анонимное признание в тех или иных чувствах.

«Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару, поэтому запускаем "VK Знакомства"», — приводит пресс-служба компании заявление руководителя продукта «VK Знакомства» Владимира Махова.

При создании сервиса разработчики взяли за основу приложение Lovina. Оно было запущено в качестве эксперимента еще в 2019 году. Ранее зоозащитное СМИ «КОТ» при поддержке «ВКонтакте» запустило первое онлайн-реалити «СуперВет», в котором рассказывается о спасении животных.